No Borders Music Festival, al via il 22 luglio: i concerti del primo weekend

Venerdì 22 luglio si apre ufficialmente la XXVII edizione del No Borders Music Festival, rassegna tra musica, natura ed enogastronomia, che per quattro weekend consecutivi anima il comprensorio del Tarvisiano. Per il 2022 annunciato un programma ricco di concerti – tre le le location: Laghi di Fusine, Altopiano del Montasio e Rifugio Gilberti – per coniugare i paesaggi montani con diversi linguaggi espressivi capaci di superare i confini etnici, linguistici, sociali e politici.

I protagonisti del primo weekend (dal 22 al 24 luglio) sono Nicola Conte, Tommaso Paradiso, e L’Anima del Jazz (Jan Garbarek con Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini) presso i Laghi di Fusine, tra i luoghi di maggior valore naturalistico dell’intera catena alpina.

Il No Borders Music Festival è anche strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale, diventando grazie a Ein Prosit Summer Edition, evento enogastronomico giunto alla terza edizione che regali agli ospiti un’esperienza di gusto in cui la cucina fusion incontra i prodotti di nicchia della zona reinterpretati attraverso la competenza dei più rinomati chef stellati italiani.

Questo il programma completo del primo weekend di No Borders Music Festival e Ein Prosit Summer Edition:

Venerdì 22 luglio

Ore 19.00 – Nicola Conte Dj Set @ Datizio E Caio – Tarvisio

Ore 20:00 – Eugenio Boer (Bu:r) & Luigi Taglienti (IO) @ Golf Club Tarvisio

Sabato 23 luglio

Ore 14.00 – Tommaso Paradiso @ Laghi Di Fusine

@ Laghi Di Fusine Ore 19.00 – Nicola Conte Dj Set @ Golf Club Tarvisio

Ore 20:00 – Ariel Hagen (Saporium. 1 Stella Michelin) & Fabio Curreli (AlpiNN) @ Hotel Ristorante Edelhof

Ore 20:00 – Giancarlo Morelli (Morelli Ristorante) & Giuseppe Rambaldi (Cucina Rambaldi) @ Golf Club Tarvisio

Ore 20:00 – Eugenio Boer (Bu:r) @ Ristorante al Buon Arrivo

Ore 20:00 – Michelangelo Mammoliti @ Hotel Ristorante Edelhof



Domenica 24 luglio

Ore 14.00 – L’ Anima Del Jazz (Jan Garbarek -Trilok Gurtu Paolo Fresu – Carlo Cantini) @ Laghi Di Fusine

@ Laghi Di Fusine Ore 20:00 – Riccardo Gaspari (Ristorante SanBrite, 1 Stella Michelin) @ Hotel Ristorante Edelhof

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Idroelettrica Valcanale, Birra Kozel, ProntoAuto, K-Array e Petra. Media partner Radio Deejay, Radio Capital e Sky Arte. Tutte le info sul sito ufficiale.