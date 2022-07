Alessandra Amoroso, la Big Family si mobilita dopo le accuse sui social

[RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO]

Le ultime vicissitudini hanno portato Alessandra Amoroso al centro di un’insensata bufera da parte di alcuni haters che non hanno perso tempo a screditarla, in seguito alla circolazione di alcuni video, diffusi facendo credere che lei fosse diventata poco disponibile o che si fosse “montata la testa”.

La sua Big Family (community della Amoroso) dopo qualche giorno di silenzio non ci sta più e ha deciso di parlare: non rispondendo all’odio con altro odio, ma con l’amore. Quell’amore che è stato sempre il centro di tutto, che ha dato vita a numerose iniziative benefiche e che ha portato Alessandra a essere amata prima per la sua persona e poi come cantante e questo negli anni non è cambiato.

E, per dimostrarlo, è stato realizzato un video da alcuni dei suoi milioni di fan, proprio per spiegare quanto, invece, lei si sia sempre data anima e cuore al suo pubblico, dimostrandosi un po’ sorella, figlia e amica di ognuno di loro. Sensibile, empatica, presente. Dal primo giorno ad adesso, è un esempio per molti giovani che hanno già riempito le date del suo prossimo tour. Perché, potrebbe capitare a chiunque di trovarsi al posto suo e perché è arrivato il momento, nel 2022, di utilizzare i social per dare vita a qualcosa di costruttivo e non più distruttivo.

