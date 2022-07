Matteo Crea, il nuovo singolo è ‘Non ci riesco’

In poche settimane ha collezionato, nell’ordine: il debutto discografico con A casa dei miei, l’opening al Firenze Rocks nella serata dei Green Day e l’inserimento nel programma Up Next Italia di Apple Music per il quale si è anche esibito giovedì 14 luglio presso l’anfiteatro di Piazza Liberty a Milano. Matteo Crea è pronto a rilanciare con un nuovo brano, Non ci riesco (Latarma Records), in uscita venerdì 22 luglio.

Con questo brano il cantautore si fa ancora una volta portavoce della sua generazione, che si sente in costante competizione e bloccata nella convinzione di dover eccellere a tutti i costi. In Non ci riesco – prodotto da E.D.D. con la collaborazione di Marta Venturini – ritroviamo infatti immagini e luoghi comuni di questi anni, dalla fotografia al piatto del ristorante, alla necessità di sembrare sempre felici, con una vita perfetta, passando attraverso relazioni tossiche e il giudizio degli altri.

Il brano è un punk pettinato, in cui si respira la nostalgia per le feste popolari che nessun ventenne ha vissuto. È un nuovo sfogo del cantautore toscano, che corre a testa bassa, dritto contro un muro e disposto a farsi male, pur di rincorrere il proprio sogno.