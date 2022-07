‘Tropicana’ conquista radio e streaming, è Disco d’Oro

Tropicana, il nuovo singolo di Boomdabash feat Annalisa, raggiunge la certificazione disco d’oro dalla FIMI/GFK a poche settimane dalla sua pubblicazione. Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy (Universal Music Italy), il brano è in top 5 dei singoli più venduti in Italia e in top 10 dell’airplay radiofonico, tra i brani più trasmessi dalle emittenti radiofoniche nazionali. Successo anche per il videoclip, in tendenza YouTube sfiorando 5 milioni di views sulla rete e con un balletto che sta diventato virale su Tik Tok.

La nuova canzone del collettivo salentino una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande impatto che mescola sapientemente sonorità dance, reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop, un brano destinato a farci alzare il volume per tutta l’estate, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane più acclamate e apprezzate della scena contemporanea italiana.