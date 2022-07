Max30, le date del tour di Max Pezzali nei palazzetti INFO & BIGLIETTI

Dopo il successo delle due trionfali date di SAN SIRO CANTA MAX, che hanno unito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere, Max Pezzali annuncia MAX30, il tour nei palasport 2022/2023. Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max ha celebrato i suoi 30 anni di carriera con la doppia data al Meazza trasformando lo stadio in un gigantesco karaoke a cielo aperto.

Per chi vuole rivivere quei momenti o per chi non ha potuto esserci, a novembre Pezzali parte in tour nelle arene indoor (Vivo Concerti) – i biglietti per le date sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati da sabato 23 luglio 2022 alle ore 16:00. Di seguito il calendario di MAX30:

Martedì 29 novembre 2022 MILANO Mediolanum Forum

Mediolanum Forum Giovedì 08 dicembre 2022 ROMA Palazzo dello Sport

Palazzo dello Sport Lunedì 20 marzo 2023 TORINO Pala Alpitour

Pala Alpitour Giovedì 23 marzo 2023 BRESCIA Brixia Forum

Brixia Forum Mercoledì 29 marzo 2023 BOLOGNA Unipol Arena

Unipol Arena Venerdì 31 marzo 2023 FIRENZE Mandela Forum

Mandela Forum Venerdì 07 aprile 2023 Eboli (SA) Palasele

Foto cover: Prandoni