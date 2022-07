Emma Muscat pubblica il singolo ‘La stessa lingua’ con Blas Cantò

È disponibile in digitale La stessa lingua, il nuovo singolo di Emma Muscat che sancisce il suo amore per la Spagna dopo il successo del singolo Meglio di Sera con Alvaro De Luna (Disco D’oro) e la collaborazione con le tiktokers Twin Melody, le gemelle più seguite d’Europa.

Per questo nuovo progetto Emma si affianca a Blas Cantò, fenomeno della musica pop attuale in Spagna. Artista versatile dalla voce potente, uno dei membri del grupo Auryn, la più grande Boy Band nella storia della musica spagnola, vincitore del talent show “ Tu cara me suena”e al n.1 della classifica con il suo singolo da solista In your bed e con il suo album Complicado.

Emma ha da poco pubblicato l’EP Emma che contiene anche I AM WHAT I AM, il singolo portato all’Eurovison Song Contest 2021: è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni.