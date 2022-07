Cesare Cremonini, il calendario aggiornato del tour autunnale

Dopo il grande successo del CREMONINI STADI 2022 con i sette show estivi nei principali stadi italiani e il gran finale di Imola all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, lo spettacolo prosegue con nuovi appuntamenti nei palazzetti nei mesi di ottobre e novembre.

Cesare Cremonini tornerà, infatti, sui palchi italiani durante il prossimo autunno, per un calendario di concerti che va arricchendosi di serate. Lo show – al quale non saranno aggiunte ulteriori date in altre città se non in quelle già comunicate – partirà da Mantova (data zero alla Grana Padano Arena e terza nuova data aggiunta) il 29 ottobre. Di seguito, il calendario completo del tour:

29 ottobre Mantova , Grana Padano Arena (data zero)

, Grana Padano Arena (data zero) 1 e 2 dicembre Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 7, 8 e 10 dicembre Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 13, 14 e 16 dicembre Milano, Mediolanum Forum

La vendita generale è attiva su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati.