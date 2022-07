Paolo Nutini, dopo l’album ‘Last Night In The Bittersweet’ le date italiane del tour

Dopo aver pubblicato il nuovo album Last Night In The Bittersweet (Atlantic Records), a distanza di otto anni dal precedente progetto in studio, Paolo Nutini si prepara a tornare live in Italia. Il cantautore è, infatti, atteso per alcuni appuntamenti dal vivo, secondo il seguente calendario:

15 luglio Gardone Riviera (BS) Anfiteatro del Vittoriale SOLD OUT

(BS) Anfiteatro del Vittoriale 16 luglio Pistoia Pistoia Blues SOLD OUT

Pistoia Blues 19 luglio Roma Cavea Auditorium SOLD OUT

Cavea Auditorium 20 luglio Bologna Sequoie Music Park SOLD OUT

Sequoie Music Park 22 luglio Servigliano (FM) Parco della Pace

(FM) Parco della Pace 23 luglio Trani Piazza Duomo SOLD OUT

25 luglio Caserta Belvedere di San Leucio SOLD OUT

27 luglio Taormina Teatro Antico SOLD OUT

30 settembre Milano Fabrique SOLD OUT

Last Night In The Bittersweet è prodotto da Paolo Nutini con Dani Castelar e Gavin Fitzjohn. È stato scritto da Paolo con alcuni selezionati contributi di co-scrittura da parte di membri della sua band. Nutini porta con sé anche una serie di influenze inaspettate, dal rock celtico dei primi anni Ottanta al kosmiche della metà degli anni Settanta, dalla new wave, al folk e al rock classico. La tracklist:

Afterneath Radio Through The Echoes Acid Eyes Stranded Words (Interlude) Lose It Petrified In Love Everywhere Abigail Children of the Stars Heart Filled Up Shine A Light Desperation Julianne Take Me Take Mine Writer