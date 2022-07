Jack Savoretti, dal 15 luglio la versione in esclusiva per l’Italia di ‘Europiana Encore’

Già disponibile in preorder, venerdì 15 luglio esce Europiana Encore Italian Limited Edition, speciale repack dell’ultimo album di Jack Savoretti per il pubblico italiano. Il disco del cantautore italo-inglese, che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK, è disponibile in doppio vinile, in edizione limitata solo per i fan italiani.

Europiana Encore è la nuova versione del progetto discografico in tutti gli store del mondo, con sei nuovi brani che spaziano tra le sonorità più diverse. Ora, per il Belpaese Savoretti ha pensato a una pubblicazione ad hoc, che contiene anche il brano Io che non vivo senza te, cover in cui l’artista canta per la prima volta interamente in italiano.

Con Europiana Encore Italian Limited Edition, il cantautore omaggia ulteriormente il suo forte legame con l’Italia dove è atteso per un esclusivo Secret Show. Le prime cento persone che hanno pre-ordinato il doppio vinile su Amazon parteciperanno all’evento di lunedì 18 luglio a Milano. Jack Savoretti proseguirà, quindi, il tour in Europa, toccando le principali città e tornerà live in Italia a partire da dicembre.

Di seguito il calendario delle date italiane:

Lunedì 5 dicembre – Gran Teatro Geox, Padova , Italia

, Italia Martedì 6 dicembre – Teatro Carlo Felice, Genova , Italia

, Italia Giovedì 8 dicembre – Sala Sinopoli, Auditorium Parco Della Musica, Roma , Italia

, Italia Sabato 10 dicembre – Teatro Verdi, Firenze , Italia

, Italia Lunedì 12 dicembre – Teatro degli Arcimboldi, Milano , Italia

, Italia Martedì 13 dicembre – Europauditorium, Bologna, Italia

I biglietti sono disponibili qui.