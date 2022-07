TUTTO ACCADE a San Siro, il concerto di Alessandra Amoroso in radiovisione

RTL 102.5 è la radio ufficiale del concerto evento di Alessandra Amoroso Tutto Accade a San Siro, in scena allo stadio Meazza di Milano mercoledì 13 luglio. L’emittente trasmette in diretta in radiovisione, dalle 21, il primo concerto a San Siro della cantante salentina su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play.

Alessandra Amoroso, da gennaio a giugno, ha raccontato in esclusiva su RTL 102.5, in Tutto Accade su RTL 102.5, il suo percorso verso il Mezza con aneddoti, curiosità, anticipazioni e tanti ospiti. È possibile rivivere tutte le emozioni delle sei serate su RTL 102.5 Play, qui.

Tutto Accade a San Siro segna un importante traguardo nella carriera di Alessandra Amoroso che sarà la seconda donna italiana a conquistare uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock italiana e internazionale. Questo concerto si preannuncia essere uno show totale per la cantante.