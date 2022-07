TIM Summer Hits in onda su Rai2, il cast della terza puntata

[CS] Va in onda giovedì 14 luglio il nuovo appuntamento con il TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai2 condotto in prima serata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, in simulcast anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Città protagonista di questa terza serata Rimini e, più precisamente, Piazzale Fellini, dove in un’atmosfera magica, tipica della capitale del divertimento romagnolo, a pochi passi dal mare e dalla caratteristica ruota panoramica, viene allestito il palco su cui si esibiranno alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali.

Ospiti della puntata: Biagio Antonacci, Arisa, Malika Ayane, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè, Ghali, Gianmaria, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, J Ax, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Raf, Francesco Renga, Rhove, Rkomi, Sam Ryder, Shade, Luigi Strangis.

RAI Radio 2, con le incursioni dalla Blue Room al palco di Saverio Raimondo, e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits, per raccontare tutte le emozioni delle serate e anche le curiosità del dietro le quinte. Entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai2. TIM Summer Hits sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità, prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Radio Italia.