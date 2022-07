Alex, le prime date del ‘Non Siamo Soli Tour’ INFO & BIGLIETTI

[CS] Alex, finalista di Amici 2021, annuncia le prime date del Non Siamo Soli Tour. La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli.

Gli show annunciati oggi si terranno:

sabato 3 settembre Zafferana Etnea (CT) Anfiteatro Falcone Borsellino

Anfiteatro Falcone Borsellino venerdì 9 settembre Porto Recanati (MC) Arena Beniamino Gigli

Arena Beniamino Gigli mercoledì 9 novembre Roma Largo Venue

Largo Venue mercoledì 23 novembre Milano Fabrique

Il percorso di Alex all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti come Sogni al cielo (DISCO D’ORO), prodotto nella versione definitiva da Katoo, con cui ottiene il posto all’interno del talent, Accade, Tra silenzi, Ammirare Tutto. Ottiene inoltre il sostegno di artisti come Michele Bravi, che gli ha regalato il suo brano inedito Senza chiedere permesso.

Il 10 giugno è uscito l’EP Non siamo soli (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First), che ha conquistato la prima posizione nella classifica FIMI degli album italiani più venduti e ascoltati in streaming. I biglietti per le date live sono disponibili a partire da mercoledì 13 luglio alle ore 15.00.