Alessandra Amoroso: conto alla rovescia per ‘Tutto Accade a San Siro’

Milano si prepara all’evento live Tutto Accade a San Siro che il 13 luglio vede Alessandra Amoroso per la prima volta protagonista sul palco dello Stadio G. Meazza con un concerto che promette di riservare tante sorprese. E sono tante le attività che accompagnano verso la serata evento, a partire dall’apertura del Tutto Accade pop-up store, allestito fino al 14 luglio presso la Fondazione Catella (Via Gaetano de Castillia, 28).

Lo spazio ospita appuntamenti, incontri, dialoghi e dj set (registrarsi gratuitamente qui) e le speciali collezioni customizzate per l’occasione. All’interno dello store è, infatti, possibile ritirare i capi realizzati in collaborazione con Georgette Polizzi, la capsule collection di occhiali da sole creati con AOX (artigiani di Sorrento), l’edizione customizzata delle Pastiglie Leone, le varsity Jacket firmate insieme a Manuel Ritz e la limited edition AA by Epic Music.

Il concerto evento a San Siro

Tutto Accade a San Siro è il 200esimo concerto nella carriera dell’artista che per lo speciale show vuole regalare (e regalarsi) un’esperienza indimenticabile. Nel corso degli anni Alessandra Amoroso ha sorpreso il pubblico con concerti indimenticabili e ora sarà la seconda artista italiana a salire su uno dei palchi più ambiti della musica pop e rock a livello internazionale, quello di San Siro.

Per poter garantire la sicurezza di tutti, a San Siro sono state attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico. Frecciarossa, treno ufficiale, ha attivato l’offerta ‘’Speciale Eventi’’ con sconti fino al 50 % per i possessori del biglietto per il concerto. I biglietti per Tutto Accade a San Siro sono disponibili in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e nei punti vendita e prevendite abituali (info qui).