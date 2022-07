‘Sara e le altre’, il singolo di Piji feat. No Wags dedicato a Sara Gama

È disponibile in radio e sulle piattaforme digitali Sara e le altre, il nuovo singolo di Piji feat. No Wags, gruppo teatrale formato dalle attrici Cristina Chinaglia, Giada Lorusso, Roberta Pompili e Claudia Campagnola. Prodotta da Paolo Mazziotti per l’etichetta T-recs music di Tony Puja con distribuzione Artist First, il brano è una celebrazione della rivoluzione del calcio femminile italiano ed è dedicato a Sara Gama.

“Sara è il simbolo della lotta per la parità di genere. Da un lato è Gama, la Capitana della Nazionale femminile di calcio, un esempio fuori e dentro il campo per combattività, rigore, passione e tenacia. Dall’altro, Sara è tutte le donne, sportive e non, tutte coloro che subiscono un mondo con ampie disparità di genere ancora nel 2022 e che provano a cambiarlo giorno dopo giorno. – spiega Piji –

Mi sono avvicinato al calcio femminile prima come metafora poetica, come racconto di come la realtà possa realmente essere rivoluzionata culturalmente nel profondo anche quando apparentemente sembra impossibile. Se pensiamo che il calcio è uno degli sport in cui più persiste ancora oggi una cultura dominante sessista, possiamo a maggior ragione rendere merito al movimento del calcio femminile italiano che in poco tempo sta riuscendo a ribaltare lo svantaggio degli ultimi cent’anni, iniziando una vera rimonta verso l’agognato “pareggio”.

Noi uomini dobbiamo urgentemente partecipare alla battaglia per la parità di genere che è una battaglia di evoluzione per tutta l’umanità, dobbiamo cedere qualche privilegio e anche qualche monopolio come quello maschile sul calcio che grazie all’impresa di queste ragazze sembra cominci realmente a traballare. Ma ormai per me il calcio femminile è una vera passione sportiva oltre che poetica. Seguo praticamente tutte le partite nazionali e internazionali, gioco pure al Fantawomen e non vedo veramente l’ora di tifare Sara e le altre agli imminenti Europei inglesi!” , conclude.

Il cantautore romano Piji ha voluto dedicare questa sua nuova canzone che esce in concomitanza anche con gli Europei femminili di calcio in Inghilterra. L’Italia di Sara Gama è chiamata a consolidare l’exploit dei Mondiali 2019 quando il movimento del calcio femminile si fece amare da tutto lo stivale.

Il videoclip

Il videoclip è firmato dal regista Marco Fausti. La protagonista è Anastasia Bagaglini calciatrice, attaccante del Women Latina Calcio, n.1 in Italia e n.3 in Europa e nel mondo come calciatrice freestyle, disciplina che unisce l’arte al calcio con “trick” e numeri acrobatici, anche detta “l’arte del palleggio acrobatico”. Fa parte della squadra freestyle “Fast Foot Crew” con cui gira il mondo per tornei ed esibizioni.

Le riprese sono avvenute in due location che hanno molto a cuore lo sport inclusivo, la parità di genere e una filosofia d’avanguardia come strutture:

– Il “Campo dei miracoli” di CALCIOSOCIALE, centro sportivo di riqualificazione urbana davanti al “serpentone” di Corviale aperto a tutti con regole innovative di accoglienza e inclusività

– CASILINO SKY PARK centro sportivo e spazio polifunzionale appena nato come riqualificazione e trasformazione della terrazza di un parcheggio multipiano nella periferia di Roma