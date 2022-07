Tini, Anitta & Becky G insieme nel singolo ‘La Loto’

[CS_RADIODATE] È disponibile in digitale La Loto, il nuovo singolo della cantautrice e attrice Tini, Artist of the Year 2020 di Billboard Argentina e artista argentina più ascoltata su Spotify del 2020, insieme alla superstar Anitta e alla pluripremiata Becky G. È online anche il videoclip ufficiale del brano che vede protagoniste le tre cantanti che ballano sotto una pioggia di oro e diamanti.

Tini non si è fermata un istante dall’uscita del suo ultimo album TINI TINI TINI. Il disco si è classificato #4 nella Top Global Album Debut Chart su Spotify ed è stato certificato 2x Diamante in Argentina, nove volte Platino in Cile e Oro in America Centrale. Ha anche ricevuto un totale, ad oggi, di oltre 2.3 miliardi di ascolti. Tra le ultime hit di TINI c’è il singolo Matilda Foto feat. Manuel Turizo, il brano Miènteme con la cantante argentina Marìa Becerra.