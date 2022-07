Arisa, il nuovo singolo ‘Tu mi perdición’ da venerdì 8 luglio

Da venerdì 8 luglio è disponibile in digitale Tu mi perdición (Pipshow – under exclusive license to Believe Artist), nuovo singolo di Arisa che per la prima volta si cimenta con un brano completamente in lingua spagnola. “Il brano è nato in spagnolo ed è rimasto in spagnolo – spiega l’artista – è stato una bella sfida completarlo senza cercare di assimilarlo a nient’altro. Senza stravolgerne l’essenza, il primo anelito.”

Scritta e arrangiata dalla stessa Arisa insieme a Giuseppe d’Albenzio, Ornella Felicetti, Giuseppe Barbera, Paco Martucci e prodotta da Jason Rooney, Tu mi perdición rispecchia l’evoluzione in corsa di Arisa. Un’ atmosfera decisamente avvolgente introdotta dal dolce suono di una chitarra si apre nel ritornello lasciando spazio a quell’immaginario decisamente passionale che rimanda al fuoco dell’amore nelle sue molteplici forme e sfumature.

“È un brano estremamente carnale, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone – dichiara Arisa – Tutti speriamo che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto nella consapevolezza che dobbiamo proteggerci, custodire il buono che questa esperienza ci ha dato, ma voltare pagina perché l’amore non ha nulla a che vedere con l’indifferenza né con l’assenza“.

Attraverso Tu mi perdición Arisa apre così ancora una volta la sua mente, il suo cuore e la sua anima al pubblico, con una spontaneità disarmante, mostrandosi in continua crescita e in grado di muoversi tra differenti stili.