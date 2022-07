‘Tropicana’, il videoclip della hit estiva dei Boomdabash con Annalisa

Dopo aver conquistato radio e streaming, arriva il videoclip di Tropicana (B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy/Universal Music Italy), il nuovo singolo dei Boomdabash featuring Annalisa. Il video del brano girato interamente in Salento, diretto da Fabrizio Conte e prodotto da BorotalcoTv, è un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano, un duetto in grado di prenderti ad ogni ascolto, catapultandoci direttamente nella dimensione contagiosa di Boomdabash ed Annalisa.

In una tipica calda giornata salentina, nella prima parte del video, Boomdabash e Annalisa sono pronti a dirigersi verso il mare aperto dove ad attenderli c’è una vera e propria schiera di barche allineate come fossero una formazione, una accanto all’altra, piene di ballerine e ballerini che iniziano a scatenarsi sulle note di Tropicana dando vita sin da subito ad una vera e propria festa in grado di accendere le pulsioni più vibranti dell’estate!

Al calare del tramonto barche, moto d’acqua e motoscafi rientrano sulla terra ferma .. la festa prosegue così poi fino alle prime luci del mattino tra giochi di luci e colori in un club dove l’essenza notturna tipica di Tropicana esplode con una coreografia capitanata ad hoc da Annalisa e da un corpo di ballerine.

Un’atmosfera avvolgente scandita dal ritmo contagioso dei Boomdabash e Annalisa, accende così la notte di Tropicana lasciano un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti della festa immediatamente nel clima tipico della dance hall giamaicana: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica