Premio Stromboli, Fabio Weik e Boss Doms firmano l’installazione immersiva ‘Balla!’

Dal 14 al 16 luglio torna il Premio Stromboli, manifestazione che premia il meglio del panorama della cultura e dei media italiani valorizzando le realtà innovatrici nello scenario audiovisivo. Dal 14 luglio (apertura al pubblico fino al 17 luglio) la Chiesa di San Bartolo ospita Balla!, site-specific installation by Fabio Weik che firma un’opera immersiva che stimola il visitatore coinvolgendolo visivamente, sonoramente ed emotivamente nella storia di Balla Coulibaly, un giovane profugo della Repubblica del Mali, ispirazione e soggetto dell’opera stessa che viene raccontato anche dalla soundtrack di Boss Doms: un mix di suoni elettronici appositamente pensati per raccontare il viaggio di Balla!.

Il dj e producer, tra i più affermati del panorama italiano, ha voluto manifestarsi solidale verso la meravigliosa isola ferita dall’incendio di qualche settimana fa. Sarà, infatti, protagonista di uno show il 16 luglio, giornata in cui è in calendario la cerimonia di premiazione (ore 21:00 presso il sagrato della Chiesa di San Bartolo). Durante la serata verranno premiate diverse categorie nell’ambito del Cinema e della Televisione, della Fotografia, degli NFT, dei Social Media, dell’Industria Musicale, del Graphic Novel, della Contemporary Art.

La cerimonia del Premio Stromboli sarà presentata da Valentina Giorgia Pegorer, Attrice e volto noto della Tv, e Albi Scotti, dj, giornalista musicale, conduttore radiofonico. A fare da cornice alla rassegna, la magia dell’Isola di Stromboli e del suo vulcano attivo in una manifestazione volta anche alla valorizzazione della Regione Sicilia come punto di riconoscimento nella comunicazione cinematografica, nell’arte e nella creatività.

Le opere per la premiazione sono un simbolo di Arte plasmata sulla materia del vulcano. “Le Pietre” sono state realizzate dal Maestro della scultura vulcanica Salvatore Russo, mentre i quadri consegnati durante il premio sono dalla pittrice Federica Masin, veronese di nascita ma adottata dall’isola di Stromboli.

ll comitato scientifico sarà presieduto dal fondatore della rassegna Vito Russo, coordinato da Gabriele Caramellino e composta da esperti come Venanzio Ciampa (Presidente The Promotion Factory, New York; Co-fondatore The GR8 Experience, Miami), Mariangela Stagnitti (Mobile Relationship Manager Bendigo Bank, Fondatrice e CEO Italian Business Women’s Network Australia)