NAYT, da venerdì 8 luglio il nuovo singolo ‘Paraguai’

[CS_RADIODATE] NAYT ci aveva lasciati con Doom alla fine di un viaggio nel fondo dell’animo umano, alla scoperta dei meandri della sua sfera intima che aveva iniziato a svelare con Mood. Ora che la discesa è completa, dalla Giudecca non si può che risalire e l’artista torna con Paraguai (VNT1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy), in radio e digitale da venerdì 8 luglio.

Quello di Nayt è un percorso a fuoco e ben delineato a livello musicale: il nuovo brano – prodotto da CanovA – ha delle influenze lo-fi ma mira a convergere verso una direzione più pop, segnali d’apertura che avevamo già incontrato in alcune tracce dal respiro melodico che componevano Mood.

Paraguai conferma il percorso evolutivo dell’artista, in cui sperimenta un contrasto artistico tra il beat, ritmicamente energico, e la voce, che ha una sfumatura triste ed è accompagnata da un testo nostalgico, con l’obiettivo di alleggerire la malinconia.