Jess, dall’8 luglio il nuovo singolo ‘come stai’

[CS_RADIODATE] La talentuosa cantautrice Jess pubblica venerdì 08 luglioil nuovo singolo come stai (Warner Music Italy/ADA). Il brano costituisce un’ulteriore tappa del percorso musicale che l’artista ha inaugurato a inizio anno con gli apprezzatissimi brani Nulla e Non ci sta, con cui è entrata in alcune delle principali playlist digitali dando prova di essere una delle voci più limpide e cristalline in circolazione.

come stai è una canzone dalle sonorità elettro-pop, con un mood decisamente estroverso rispetto ai lavori precedenti della cantautrice. Il testo affonda però le radici nelle zone d’ombra, nella difficoltà di fiorire, nella onnipresente paura e incapacità di essere felici.

Jess parla di una ragazza chiusa in camera che scrive canzoni che poi usa come scudi dagli avvenimenti della vita. In una società in cui sembra vogliano insegnare come si ride e come si piange, l’artista esplode nel ritornello come a volersi liberare di tutti gli stereotipi che vengono posti dall’esterno. È l’affermazione del voler essere come si è, di accettarsi anche se non si ha la forza di fiorire e a volte nemmeno di piangere. Ciò che fa risorgere è avere una persona che ti chiede “come stai” e alla quale interessa la risposta.

C’è un’orchidea senza fiori fuori proprio come me

che non sa decidere se sopravvivere

come stai, così come i singoli precedenti, verrà presentato per la prima volta dal vivo giovedì 07 luglio presso l’Art Mall di Milano (via Torino, 64), in occasione di un live che Jessha desiderato fortemente organizzare per conoscere finalmente i propri sostenitori e cantare insieme a loro le canzoni con cui si è fatta conoscere. Jess, inoltre, è attualmente protagonista a teatro dello spettacolo Una volta nella vita (Once), prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, in tour nella stagione 2022/2023.