Carmen Consoli, il concerto al Ravenna Festival in diretta streaming su ITsART

[CS] Dal Palazzo Mauro De Andrè a Ravenna, ITsART e il Ravenna Festival portano al grande pubblico un appuntamento imperdibile in esclusiva streaming gratuita sulla piattaforma con il meglio dell’arte e della cultura italiana: il 6 luglio 2022 alle ore 21.00 in diretta streaming su ITsART (accessibile gratuitamente da app o da Smart TV), e sul palco della XXXIII edizione del Ravenna Festival Carmen Consoli sarà protagonista di uno spettacolo emozionante che, in uno scenario spettacolare, vivrà della sua grande carica artistica.

Per partecipare alla diretta streaming di Carmen Consoli – Volevo fare la rockstar tour da app o da Smart TV basta registrarsi gratuitamente su www.itsart.tv e visitare questa pagina. Carmen Consoli – Volevo fare la rockstar tour fa parte dell’elenco di titoli che grazie alla partnership tra ITsART e il Ravenna Festival inaugurano un’estate ricca di grandi spettacoli.

La partnership tra la piattaforma streaming promossa dal MiC e il festival di musica e cultura porta in tutta Italia, nei 26 paesi dell’Unione Europea e in Gran Bretagna una selezione di contenuti in esclusiva streaming, facilmente accessibili su Smart TV o da app. Cinque occasioni speciali da trascorrere insieme ai grandi nomi della cultura italiana: Zerocalcare e Giancane, Carmen Consoli, La Rappresentante di Lista, la Premiata Forneria Marconi e tanti altri.

ITsART: Promossa dal Ministero della Cultura, ITsART nasce per supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo ed è la prima piattaforma a offrire un servizio streaming di questo genere a livello internazionale. Disponibile in Italia, nel Regno Unito e in tutti i paesi dell'Unione Europea, ITsART propone un vasto catalogo di contenuti