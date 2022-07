insiemeperlamusica, si avvicina il Concertozzo di Elio e le Storie Tese per CESVI

[CS] Si avvicina il giorno de Il Concertozzo, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio all’Arena Fiera Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e CESVI. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020, è sold out.

Ci saranno un palco principale e due totem Open Stage, ovvero due speciali postazioni musicali caratterizzate da due totem tecnologici con mixer interno a 6 canali e sensori IoT, prenotabili con un’App. Il 16 luglio si preannuncia così una grande festa, un pomeriggio e una serata di musica e intrattenimento con il concerto speciale di Elio e le Storie Tese.

L’evento sarà in diretta dalle ore 21.00 su Radio Deejay, con il commento e la partecipazione del Trio Medusa. Dallo studio allestito per l’occasione, Gabriele, Giorgio e Furio seguiranno da vicino il concerto, raccontandolo a tutti coloro che non sono riusciti ad assicurarsi il biglietto e che potranno ascoltarlo solo grazie alla diretta radiofonica sulle frequenze di Deejay. Inoltre il Trio non mancherà di raggiungere la band sul palco per alcune incursioni dal vivo.

I palchi

Il ricavato del Concertozzo sarà devoluto a CESVI per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina.