‘Un sogno in affitto’, tornano le vacanze firmate da Paola Marella

[CS] Da domenica 3 luglio, su Sky e in streaming NOW, tornano le vacanze da sogno di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle d’Italia. Riparte con quattro stupende destinazioni Un sogno in affitto, un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un’esperienza che sia la realizzazione di un sogno.

Tra ville settecentesche e tipici casali, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare e splendidi appartamenti nel cuore delle città, in ogni episodio di Un sogno in affitto Paola entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia – anche dal punto di vista architettonico – e visitandone i meravigliosi ambienti.

Per ogni tappa, Paola – che per lavoro e per passione ha viaggiato in tutto il mondo e conosce molte tradizioni – visiterà saloni elegantissimi e camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, raccontando i dettagli più incredibili di queste case da sogno ma anche le bellezze del territorio. Le destinazioni sono alcuni dei luoghi più amati del nostro Paese dai turisti di tutto il mondo: Porto Cervo, Sanremo, Costa Smeralda, Firenze.

Nel programma, produzione Sky Original realizzata da Milano Produzioni, Paola Marella in ogni puntata sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello spettacolo: con lei ci saranno Francesco Facchinetti (a Porto Cervo, nell’episodio di domani, domenica 3 luglio, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, visibile su Sky Go e sempre disponibile on demand), Fabio Troiano (a Sanremo, domenica 10 luglio), Fabio Canino (a Porto Rotondo, il 17), Cristina Parodi (a Firenze, il 24).

Prima della scelta della dimora preferita, Paola e il suo ospite andranno in giro nella località alla ricerca dei posti più incantevoli per scoprire e riscoprire l’Italia gustandola appieno sotto tutti i punti di vista e per regalare l’emozione di una vera vacanza da sogno.