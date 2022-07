Ludwig, dal 5 luglio il nuovo singolo ‘Tropicana’ feat. Boro Boro

[CS_RADIODATE] Esce martedì 5 luglio Tropicana, il nuovo singolo di Ludwig feat. Boro Boro, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Tropicana, prodotta da Danusk con lo stesso Ludwig, che si sono occupati anche della scrittura insieme a Boro Boro, è la canzone ideale per l’estate dei club. Il ritmo incalzante esplode nel ritornello che trascina l’ascoltatore in un immaginario estivo e di festa.

Tropicana segue i singoli Belvedere, Courmayeur (disco di platino), e la hit Domani ci passa, certificata disco di platino, con la quale Ludwig si è fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico. bNell’estate 2022, già a partire dallo scorso maggio, Ludwig sta portando tutta la sua energia e voglia di ballare in più di 50 date in tutta Italia e all’estero in un tour di dj set distribuito da Vivo Concerti.