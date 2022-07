Luigi Strangis live dal 17 agosto, ecco le prime date estive del Tour 2022

[CS] Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, annuncia le prime date estive del TOUR 2022. Il tour, in partenza il 17 agosto, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Strangis (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First) che ha debuttato al primo posto della classifica italiana. Gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, si terranno:

Mercoledì 17 Agosto Porto Recanati (MC) Arena Beniamino Gigli

(MC) Arena Beniamino Gigli Venerdì 19 Agosto Lecce Palalive

Palalive Sabato 27 Agosto Zafferana Etnea (CT) Anfiteatro Falcone Borsellino

(CT) Anfiteatro Falcone Borsellino Sabato 3 Settembre Ortona (CH) Italian Style Festival – Piazza San Tommas

I biglietti per le date sono disponibili a partire da venerdì 1 luglio alle ore 11.00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 6 luglio alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Cantautore e polistrumentista, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi pezzi. A settembre 2021 presenta ad Amici l’inedito Vivo, brano che gli regala l’ingresso al programma. Seguono i brani Muro, Partirò da zero, Tondo e in ultimo Tienimi stanotte. Durante le puntate serali del programma Luigi ha interpretato più volte cover di successo mettendosi alla prova come musicista e arrangiatore.