Tananai, dal 1° luglio in digitale il nuovo inedito ‘Pasta’

Tananai è pronto a scaldare l’estate al ritmo di Pasta, il nuovo inedito che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio. Come la hit Baby Goddamn, anche Pasta è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai ed è stata presentata per la prima volta live durante la tournée sold out nei club tenutasi lo scorso maggio. Nel brano, l’anima più elettronica dell’artista, è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione.

Dopo il tour sold out nei club, Tananai è ora in tournée nei principali festival della Penisola. Ecco le date (info):

Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE) SuoniCaorle

(VE) SuoniCaorle Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila Pinewood Festival

Pinewood Festival Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN) Collisioni Festival

(CN) Collisioni Festival Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA) Meeting del Mare XXVI edizione

(SA) Meeting del Mare XXVI edizione Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN) OltreaMare – Beky Bay

(RN) OltreaMare – Beky Bay Sabato 30 luglio 2022 – Alghero (SS) Abbabula Festival

(SS) Abbabula Festival Martedì 9 agosto 2022 – Trani (BT) EmBi Festival

(BT) EmBi Festival Venerdì 11 agosto 2022 – Lecce Oversound Music Festival

Oversound Music Festival Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC) Roccella Summer Festival

(RC) Roccella Summer Festival Venerdì 19 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT) Sottoilvulcano Festival – Etna in scena

(CT) Sottoilvulcano Festival – Etna in scena Sabato 20 agosto 2022 – Partanna (TP) Teatro Lucio Dalla

(TP) Teatro Lucio Dalla Giovedì 25 agosto 2022 – Empoli Beat Festival

Beat Festival Sabato 27 agosto 2022 – Romano D’Ezzelino (VI) Ama Music Festival

(VI) Ama Music Festival Sabato 3 settembre 2022 – Bergamo NXT Station

NXT Station Mercoledì 7 settembre 2022 – Santa Marinella (RM) Castello di Santa Severa

(RM) Castello di Santa Severa Venerdì 16 settembre 2022 – Genova Goa Boa Festival (recupero data del 1° luglio)

Inoltre, Tananai tornerà a suonare live in tour, prodotto da Friends and Partners, anche il prossimo anno con cinque appuntamenti nei club:

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli Casa della Musica

Casa della Musica Sabato 6 maggio 2023 – Roma Atlantico Live

Atlantico Live Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze TuscanyHall

TuscanyHall Sabato 13 maggio 2023 – Padova Gran Teatro Geox

Gran Teatro Geox Giovedì 18 maggio 2023 – Milano Fabrique