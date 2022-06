Irama, il nuovo singolo è ‘PamPamPamPamPamPamPamPam’ dal 1° luglio

[CS_RADIODATE] Un mix esplosivo urban con influenze caraibiche e tropicali con uno slang cosparso di italiano, spagnolo e inglese, questo è il nuovo singolo di Irama che dopo 34 Dischi di Platino e 4 Ori, sperimenta ancora e per la prima volta porta in Italia un brano dal genere dembow, originario della Giamaica. PamPamPamPamPamPamPamPam è il nuovo singolo in uscita l’1 luglio, e sarà impossibile rimanere impassibili al suo stile latino e al ritmo coinvolgente, molto più rapido, elettronico e sensuale.

Di ritorno da Miami dove ha registrato alcuni brani insieme a producer e autori della scena internazionale latina, Irama conferma la sua evoluzione e versatilità e si cimenta ancora una volta in qualcosa di nuovo e inaspettato. Irama arriva a questo nuovo singolo dopo una serie di successi: il suo album Il giorno in cui ho smesso di pensare, dopo l’esordio al n.1 della classifica di vendita è stabile nella top 10 da 17 settimane e ha raggiunto il Disco di Platino. I singoli Ovunque sarai e 5 Gocce sono rispettivamente certificati Doppio Platino e Platino, mentre Una Lacrima feat. Sfera Ebbasta è Disco D’ oro.