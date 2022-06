‘Bubble’, il videoclip del singolo di Takagi & Ketra con Salmo e thasup

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di Bubble, il nuovo singolo firmato dall’inossidabile duo di produttori multiplatino, hitmaker per eccellenza Takagi & Ketra. Il brano vede la collaborazione di due protagonisti d’eccezione: Salmo, artista eclettico e pioniere del rap italiano, e thasup, artefice di una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi.

Il coloratissimo videoclip di Bubble, diretto da Giulio Rosati, vede come protagonista un’irriverente figura misteriosa che in un caldo pomeriggio estivo crea scompiglio in un autolavaggio popolato da personaggi bizzarri e inquietanti. Nessuno sarà in grado di resistere allo spirito travolgente della canzone, nemmeno un’angelica ragazzina che nella sua cameretta sarà trascinata da una strana energia…

Bubble è l’anti-tormentone estivo, una traccia che rievoca le sonorità techno-rave anni ‘90 quando i rapper si avventuravano su tempi veloci per infuocare i dancefloor di tutto il mondo. Salmo e thasup, tra gli artisti italiani preferiti da Takagi & Ketra, si incastrano perfettamente sulla strumentale creando una vibe unica ma soprattutto inedita per il panorama musicale italiano.