Alex Britti, dal 1° luglio l’album strumentale ‘Mojo’: “Blues e dintorni”

Nuovo progetto discografico per Alex Britti, che venerdì 1 luglio pubblica Mojo (It.Pop distr. Believe), primo attesissimo album interamente strumentale. “Ho deciso di fare un album strumentale – racconta Britti – perché volevo evitare che, per trovare la mia chitarra, si dovesse cercare tra una canzone e l’altra. Era parecchio tempo che amici e fan, mi chiedevano di farlo. Mojo è un disco con diverse sonorità che racchiuderei in “blues e dintorni” anche se non mancano il jazz, il funk e il rock. Tutti generi che ho studiato e che fanno parte della mia formazione artistica”.

In questo periodo storico dove tutto diventa “fluido” dove si tende ad osare e non etichettare, dove non esistono più confini di genere, Alex Britti in Mojo fonde la sua sensibilità ritmica e armonica molto avanzate con lo stile inconfondibile e l’unicità del suono della sua chitarra, prende spunto dal blues, ma attinge a piene mani da qualsiasi genere sia del passato che presente, ricreando così una sorta di melting pot delle fluidità.

Ecco la tracklist:

Sffunk Sotto il cielo di Amsterdam Insomnia Dolce Sveva Il treno per Roma Eest & Co Tuscany Respiro Mojo Adrenalina

Alex Britti sarà impegnato nelle prossime settimane con il Mojo Tour 2022, le cui date sono in aggiornamento. Questo il calendario ad oggi:

03.07 Lagorai d’incanto – Montagna di Panarotta (Tn)

(Tn) 09.07 Delta Bleus – Rovigo

17.07 Rumori Mediterranei – Roccella Jonica (Rc)

(Rc) 10.08 Accadia blues – Accadia (Fg)

(Fg) 13.08 Subiaco Rock Blues Festival – Subiaco (Rm)

(Rm) 20.08 UnoJazz – Sanremo (Im)

(Im) 27.08 Dromos Festival – Neoneli (Or)

(Or) 03.09 Entroterre festival – Bertinoro (Fc)