Shablo, il nuovo singolo è ‘Cuore’ feat. Geolier e Coez

[CS] Dopo avere partecipato in qualità di direttore artistico, manager e mentore a molti dei successi principali della scorsa stagione – la vittoria di Blanco a Sanremo, l’album più ascoltato del 2021 di Rkomi, i traguardi internazionali di Sfera Ebbasta, l’evoluzione stilistica di Irama – e dopo avere celebrato il leggendario album congiunto con Don Joe Thori e Rocce (2011) con una storica ristampa in vinile, Shablo torna al suo primo amore, la produzione musicale, con un nuovo singolo già disponibile sulle piattaforme: Cuore.

Perfetto ibrido tra rap e pop, ma anche tra malinconia e orecchiabilità e tra passato e futuro, Cuore vede schierati due pezzi da 90 a dare manforte a Shablo: il giovanissimo Geolier (già al suo fianco nel 2020 insieme a Sfera Ebbasta per il clamoroso successo del singolo M’ manc, certificato quattro volte platino) e Coez, (con cui Shablo è alla prima collaborazione in assoluto), tra gli artisti più riconoscibili e di successo di oggi, che si distingue grazie al particolare crossover tra rap e pop che nel corso della sua carriera lo ha portato a collezionare oltre 47 dischi di platino e tour costantemente sold out.