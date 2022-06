Matteo Romano, il nuovo singolo è ‘Tramontana’ VIDEOCLIP

[CS] È disponibile il video ufficiale di Tramontana il nuovo singolo di Matteo Romano già disponibile in radio e in digitale. Il video, per la regia di Paolo Mannarino e la produzione di Supernova film, è stato girato a Sabaudia. La narrazione del videoclip richiama una vacanza tra amici, un road trip che evoca le atmosfere della loro gioventù come inno alla libertà, facendo da colonna sonora a questi primi giorni d’estate. Così come soffia la tramontana l’artista ci invita a sentirsi leggeri a “navigare in un cielo di nuvole poi allo stesso tempo sbagliare passi a una festa finche spunterà l’alba. Perché è bella quest’aria d’estate…”

In questo nuovo brano la penna di Matteo (coautore del testo) si incrocia nuovamente con quella di Alessandro La Cava come già era accaduto per il brano presentato in gara a Sanremo 2022 Virale. A vestire poi le parole della premiata ditta Romano – La Cava arriva il sound di Zef. Pochi giorni fa Matteo aveva scritto sui suoi social un lungo post dove raccontava queste settimane frenetiche e anticipava ai fan l’arrivo di nuova musica: “In questo periodo sono sempre in giro e ogni tanto mi sembra di non fermarmi mai, di non trovare mai tempo per parlare di tutto ciò che succede attorno e dentro di me. Oggi però mi sento leggero e voglio raccontarvi di queste ultime settimane un po’ caotiche.

È pazzesco poter vivere di musica e poter viaggiare per cantare, mi sento davvero fortunato. Per quanto io cambi continuamente città, il vostro affetto e calore è sempre magico e questa è una delle cose che più mi rendono felice e grato. Poi quanto è bello finalmente poter cantare insieme!! Sento che sto crescendo tanto e sto prendendo sempre più consapevolezza di me stesso, non mi sono mai ascoltato così tanto e mi sta facendo bene!! Goal di queste settimane: riuscire a prendere le cose per come vengono in tutta tranquillità e scioltezza, così come faccio in un viaggio. Tra l’altro si iniziano a sentire le vibes estive e io ho una voglia matta di farvi ascoltare nuova musica”.

Tramontana andrà ad aggiungersi alla scaletta di brani che Matteo sta presentando al pubblico durante i concerti (organizzati da Friends & Partners). Tra i prossimi appuntamenti il 24 giugno ad Albenga (Un Mare di Emozioni Festival), il 14 luglio ad Asti per Asti Musica e il 16 luglio a Tarantasca (CN) per Onde Sonore Festival, il 7 agosto a Cervia (RA) e il 3 settembre a Langhirano (PR).

Matteo sarà accompagnato sul palco dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già direttore d’orchestra di Matteo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, cura gli arrangiamenti live dei brani.