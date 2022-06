LOVE MI, su TikTok il dietro le quinte dell’evento organizzato da Fedez

In occasione del concerto benefico LOVE MI, organizzato da Fedez in piazza Duomo a Milano, TikTok porta la community nel dietro le quinte con contenuti inediti raccogliendo le emozioni degli ospiti e degli artisti sul palco durante una LIVE dal profilo di Fedez (@fedez). La diretta avrà inizio alle 21.00 (circa) e vede il creator Simone Paciello (@awed__) nel ruolo di presentatore.

Per ispirare la creatività della community, è stata creata in app una playlist con le canzoni degli artisti coinvolti nel concerto. Inoltre, l’hashtag #TikTokMusica potrà essere utilizzato per seguire l’evento, raccontare la propria esperienza, condividere emozioni e scoprire contenuti inediti.

Durante la LIVE, inoltre, la community potrà utilizzare lo Sticker per le donazioni* per devolvere il proprio contributo direttamente in app a Fondazione Fedez E.T.S.: i proventi verranno destinati a TOGETHER TO GO (TOG) – la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale.

TikTok conferma il suo ruolo di piattaforma di intrattenimento dove vivere esperienze uniche e condividerle con una community sempre in crescita, appassionata e sensibile. La musica è un aggregatore formidabile per esperienze inedite e continuiamo a consolidare il suo legame con la piattaforma partecipando al Love Mi, un momento pensato per celebrare la gioia dello stare insieme, della solidarietà e della musica.

*Tutte le donazioni sono abilitate da Tiltify, una piattaforma di raccolta fondi a scopi benefici che elabora la transazione in totale sicurezza.