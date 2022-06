‘Tori seduti’, Shade lancia la hit estiva: dal 1° luglio il freestyle con J-Ax

Esce venerdì 1 luglio Tori seduti (Sony Music – Epic Records Italy), il nuovo singolo di Shade prodotto da PLTNM Squad e Enrico Brun che vede il featuring speciale di J-Ax. “Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme – racconta Shade – Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c’è dietro l’artista.

Fu il mio primo concerto a 13 anni, pensare di condividere il palco adesso è fantastico. Un sogno che si realizza. Il brano ha sfumature country chic e ironizza su quelli che sono i luoghi comuni che caratterizzano il mondo negli ultimi tempi, con la consueta ironia che appartiene sia a me sia ad Ax e un messaggio più profondo da trasmettere, come facciamo sempre anche all’interno di canzoni che risuonano nelle playlist estive e in tutti i club.”

Shade e J-Ax tornano a collaborare dopo il featuring su Tutti a casa contenuto in “Truman” (2018) e regalano un pezzo dal mood estivo e di sicuro impatto, caratterizzato da un sound fresco e spagnoleggiante che trascinerà tutti a ballare. Un rodeo in cui l’amore estivo lascia poco spazio al corteggiamento, le ragazze sono sfuggenti e i ragazzi alle feste fanno a gara per avere successo nelle loro conquiste, come dei veri cowboy.