LOVE MI, l’ordine di esibizione e tutte le info dello show solidale di Fedez

[CS] Il 28 giugno Fedez porta in Piazza Duomo a Milano un evento all’insegna dello stare insieme, della solidarietà e della musica. 22 artisti, più numerosi special guest a sorpresa si alterneranno sul palco per dare vita a una grande kermesse musicale presentata da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Il live sarà trasmesso in diretta dalle 18:00 su Mediaset Infinity e dalle 19:00 su Italia 1.

L’evento, inserito all’interno del palinsesto di Milano è Viva promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, come molte operazioni di Fedez, non sarà fine a sé stesso, ma ha lo scopo di raccogliere fondi, grazie al numero solidale 45595, in favore di TOG – TOGETHER TO GO, la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale.

Il concerto, completamente gratuito, sarà un momento importante per tanti giovani artisti che avranno così la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e un momento emozionante per i BIG. Ecco l’ordine di esibizione e dove seguirli se non si può essere presenti:

MEDIASET INFINITY

Caneda

MYDRAMA

Frada

Cara

PAULO

Beba

ITALIA 1

Rosa Chemical

Rose Villain

MILES

Mara Sattei

Nitro

Ariete

M¥SS KETA

Lazza

Dargen D’Amico

Rhove

Paky

Shiva

Ghali

Tananai

Tedua

Fedez e J-AX

Tutte le informazioni di accesso a Piazza Duomo

Il concerto inizierà in Piazza Duomo alle 18:00. Per divertirsi in sicurezza fondamentale sarà seguire delle semplici regole. In piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone, è prevista l’installazione di un Maxischermo davanti al Monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo, il punto di accesso dedicato sarà da Via Carlo Maria Martini.

Le fermate Duomo della linea Rossa e della linea Gialla saranno chiuse alle ore 14:00. Sarà possibile scendere alle fermate vicino: San Babila, Montenapoleone, Missori, Cordusio. Le linee M1 e M3 saranno potenziate e chiuderanno più tardi. L’organizzazione di LOVE MI è curata da DOOM ENTERTAINMENT e la parte di produzione da VIVO CONCERTI.

L’evento è stato reso possibile anche grazie al sostegno degli sponsor: HYPE, Vigorsol, MARTINI, Incentiveitalia, il Gruppo Prada, Diesel, Yamamay, Carpisa, TikTok, SIAE, Gardaland Park, RETROSUPERFUTURE, Acqua Minerale San Benedetto. Un ringraziamento anche all’IRCCS Ospedale San Raffaele che ha sostenuto il progetto di Fedez per “celebrare con la musica il ritorno alla vita”.