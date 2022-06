HuHu, Vergo e cmqmartina celebrano il Pride Month con ‘Ti Voglio (Amazon Original)’

È disponibile la nuova esclusiva cover Amazon Original di Ti Voglio di Ornella Vanoni, disponibile per l’ascolto qui. Il nuovissimo brano, disponibile in esclusiva su Amazon Music, vede la collaborazione di Hu, Vergo e cmqmartina per celebrare il Pride Month. Il progetto speciale è ora disponibile e include la canzone nella nuova versione e un emozionante video musicale.

“Ti voglio in una versione speciale, con un tocco neoclassico e electro-pop che richiama il sapore di Lady Gaga, è la somma della mia estetica musicale, all’ennesima potenza. Sono felice di aver partecipato alla campagna di Amazon Music come artista e attivista e ancora di più sono orgogliosa di aver curato estetica e produzione musicale” ha dichiarato Hu.

“Aspettavo da tempo l’occasione di dare il mio personale tributo ad una leggenda come Ornella Vanoni. Farlo poi con un brano così chiaro e potente come ‘Ti voglio’, rappresenta la maniera più diretta per dire a chiunque di amarsi liberamente spogliandosi dei mille problemi, coprendosi di baci” ha detto Vergo.

Ti Voglio (Amazon Original) è accompagnato da un video esclusivo e originale sul canale YouTube di Amazon Music. Il contenuto racconta di quattro appassionate storie d’amore concentrandosi sulla tensione del desiderio che da questa scaturisce. HU, Vergo e cmqmartina sono le voci in sottofondo che danno la forza di rivelarsi ai protagonisti e li incoraggiano a svelare e vivere le proprie emozioni. Le scene ricreano la tempesta emotiva che stanno attraversando, la tensione del primo tocco, l’elettricità dei primi baci in tutto il loro potere universale. L’ultimo invito è lasciarsi trasportare, alzare il volume e godersi la visione esplosiva di “Ti Voglio”. Il nuovo contenuto sarà disponibile per l’ascolto per tutti i clienti di Amazon Music.

“È stata una bella emozione partecipare al progetto Pride di Amazon Music, da lavorare in studio con quelle due anime stupende di Vergo e Hu sul pezzo della Vanoni a girare il videoclip con persone – dalla troupe, agli attori e ai ballerini – piene di passione e di coraggio nel portare avanti questa grande battaglia d’amore. Le storie che abbiamo raccontato nel videoclip sono le storie di tutti noi e questo è il mese di festa in cui possiamo urlarlo più forte di sempre” ha aggiunto cmqmartina.

I fan possono ascoltare Ti Voglio (Amazon Original) nell’app Amazon Music per iOS e Android. Oltre alla nuova traccia, gli ascoltatori di Amazon Music possono accedere a centinaia di Amazon Originals, di artisti emergenti e affermati di numerosi generi, disponibili per lo streaming e l’acquisto solo su Amazon Music.