Musiculutra, gli Yosh Whale vincitori assoluti dell’edizione 2022

[CS] “È una grande sorpresa per noi, grazie! In questo momento è difficile descrivere con le parole le emozioni che stiamo provando a Musicultura, noi viviamo per suonare e questa vittoria è un nuovo inizio”. Ha detto Vincenzo Liguori degli Yosh Whale di Salerno, vincitori assoluti della XXXIII Edizione di Musicultura Festival. Amici d’infanzia, hanno tutti 26 anni: Vincenzo Liguori (voce), Andrea Secondolfo (tastiera), Ludovico Marino (chitarra) e Samuele De Rosa (batteria) hanno vinto Musicultura e il Premio Banca Macerata di 20 mila euro con Inutile, una canzone dal sound personalissimo che parla di sentimenti e periferie in un modo nuovo e ipnotico.

Gli Yosh Whale hanno avuto la meglio su Emit, TheMorbelli e Malvax; alla band campana è andato anche il Premio Nuovoimaie, un riconoscimento di 10 mila euro per la realizzazione di una tournée, consegnato da John Vignola di Rai Radio1, e che si aggiunge al Premio per il miglior testo già conquistato dal gruppo la sera prima.

Isotta con la canzone Palla avvelenata racconta la sofferenza della cantautrice da bambina, derisa in quanto grassa. Si è aggiudicata l’ambito Premio della Critica “Targa Piero Cesanelli”, che prende il nome dall’ideatore di Musicultura e suo direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019.

“Vincere questo Premio con una canzone a me così cara, mi ripaga di tutto il dolore che ho vissuto da bambina” ha detto Isotta emozionata, alla consegna del Premio da parte dei giornalisti Fausto Pellegrini di Rainews24 e Paolo Giordano de il Giornale; il riconoscimento della stampa presente al Festival si aggiunge al Premio Afi, ricevuto dalla cantautrice di Siena nella serata di apertura.

La finalissima di Musicultura, condotta dall’affiatata coppia Enrico Ruggeri e Veronica Maya, in diretta su Rai Radio1 e con il supporto di Rai 2, Rainews24, Tgr , Rai Italia, Rai Canone e Rai Play Sound, ha visto sfilare numerosi ospiti sul suggestivo palcoscenico neoclassico dello Sferisterio di Macerata.