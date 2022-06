Giusy Ferreri, in radio il singolo ‘Causa Effetto’ poi il tour estivo DATE

Giusy Ferreri porta in radio, venerdì 24 giugno, il suo nuovo singolo Causa Effetto (Columbia/Sony Music), brano estratto dall’album Cortometraggi. A firmare questa potente rock ballad, in cui emerge perfettamente la voce graffiante di Giusy, sono Bungaro, Cesare Chiodo e Matteo Valicelli.

Fino a fine agosto, poi, Giusy sarà in tour in tutta Italia con Cortometraggi Live per presentare live il suo ultimo disco in studio, per poi tornare dal vivo in teatro con due anteprime il 1° ottobre al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e il 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano.

Queste le prossime date annunciate, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

01 luglio CESENATICO (FC) – NOTTE ROSA – PIAZZA ANDREA COSTA (ingresso gratuito)

31 luglio BADIA POLESINE (RO) – PIAZZA DELLA CHIESA

8 agosto BICCARI (FG) – PIAZZA G. MATTEOTTI (ingresso gratuito)

11 agosto PALLAGORIO (KR) – CAMPO SPORTIVO (ingresso gratuito)

14 agosto GIULIANOVA (TE) – PIAZZA DEL MARE (ingresso gratuito)

26 agosto CELANO (AQ) – PIAZZA IV NOVEMBRE (ingresso gratuito)

(AQ) – PIAZZA IV NOVEMBRE (ingresso gratuito)

Giusy Ferreri sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Fabrizio Bicio Leo (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). I biglietti sono disponibili in prevendita https://www.ticketone.it/artist/giusy-ferreri/. Info su www.friendsandpartners.it.