Nesli e Raige insieme nel singolo ‘Terra di confine’, dal 24 giugno

Esce venerdì 24 giugno, sulle piattaforme digitali e nelle radio, Terra di confine che vede collaborare Nesli e Raige. Prodotto dallo stesso Nesli con Rufio, il brano è il nuovo inedito che segue la pubblicazione di Confessione – Story, Lazarus, Il Male Minore e Polvere da Sparo con Jack the Smoker che fanno parte del nuovo progetto musicale di Nesli, pubblicato e distribuito da Artist First.

“Questo brano parla di un ragazzo e una ragazza: si sono amati, sono cresciuti e si sono divisi – racconta Nesli – Ora sono a un punto di non ritorno nelle proprie vite, di fronte ai cambiamenti che fanno diventare grandi. Terra di confine è quel luogo della mente dove si rivivono i ricordi senza dolore, come guardare un film, come quella sensazione che si prova quando capisci che qualcosa di grande sta per finire, per diventare qualcos’altro, come la campanella dell’ultimo giorno delle superiori”.