Il Tre, dal 24 giugno il singolo ‘Boogie Woogie’ poi il tour estivo

Il Tre – forte del Disco di Platino per l’album di debutto ALI – annuncia il nuovo singolo per l’estate 2022: esce, infatti, venerdì 24 giugno Boogie Woogie (Atlantic Records/Warner Music Italy). Anticipato da un travolgente trailer pubblicato sui social dell’artista, che ci trasporta direttamente nel mood esplosivo e fresco del singolo, Il Tre mette in mostra ancora una volta tutte le sue capacità tecniche su un brano che omaggia sin dal titolo una delle social dance più iconiche di sempre.

Su una speciale rivisitazione in chiave urban-pop prodotta da Katoo, sarà impossibile resistere all’energia del Boogie Woogie che porta con sé l’eredità del febbrile ballo anni ‘60, ma che con le rime vigorose de IL TRE si trasforma in un singolo attualissimo dalla contagiosa e trascinante allegria.

“È un brano nato in un giorno in cui ero particolarmente felice”, racconta l’artista. “Ne è uscita fuori una traccia stranamente happy per la mia discografia e mi sembrava una follia non farla uscire in questo periodo”.

L’artista sarà in tour in tutta Italia nell’estate 2022 con nuove tappe dell’ALI BLACK TOUR 2022, di seguito le date confermate:

06 luglio – BRESCIA – Arena Campo Marte

– Arena Campo Marte 11 luglio – PRATO – Pecci Summer Live

– Pecci Summer Live 16 luglio – L’AQUILA – Pinewood Festival

– Pinewood Festival 24 luglio – ROMA – Rock in Roma

– Rock in Roma 2 agosto – TODI (PG) – Umbria Music Festival

– Umbria Music Festival 8 agosto – LECCE – Oversound Music Festival

– Oversound Music Festival 12 agosto – LE CASTELLA (KR) – Le Castella Music Fest

– Le Castella Music Fest 8 settembre – MONCALIERI (TO) – Ritmika

– Ritmika 10 settembre – MILANO – Circolo Magnolia