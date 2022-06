Merk & Kremont, dal 24 giugno il nuovo singolo è ‘Touch’

Esce venerdì 24 giugno Touch (Island Records), il nuovo singolo del duo di produttori multiplatino Merk & Kremont, che propone un brano dal sapore internazionale e dalla forte anima clubbing. Il tocco di classe è dato dagli archi di violino che accompagnano l’ascoltatore dall’inizio alla fine e che impreziosiscono il variegato tappeto sonoro su cui si distende la voce di Lost Boy. Una sofisticatezza musicale a cui Merk & Kremont hanno abituato e che è diventata ormai loro cifra stilistica.

Touch giunge in seguito a una serie di ricche collaborazioni che il duo ha realizzato nel corso degli ultimi mesi dimostrando di essere artisti prolifici, instancabili e desiderosi di sperimentare. Il duo ha appena seguito l’intera produzione dell’ultimo album dell’amico e collega Ghali Sensazione Ultra. Tra i brani di cui hanno curato le sonorità, anche Wallah, certificato Disco d’Oro.

Con la loro casa di produzione ITACA, inoltre, hanno firmato il nuovo singolo estivo di Elodie Tribale co-prodotto, insieme a Zef, il brano Farfalle, con cui Sangiovanni si è presentato alla 72ª Edizione del Festival di Sanremo e che ad oggi è Doppio Disco di Platino.

Attualmente Merk & Kremont stanno portando il loro inconfondibile sound in giro per tutto il mondo con un summer tour che toccherà i quattro angoli del Bel Paese e giungerà anche in Spagna, Grecia e Croazia e Giappone. Tra le tappe anche Prishtina, in Kosovo, dove si terrà il concerto benefico organizzato dall’artista di fama mondiale Dua Lipa, che li ha voluti ospiti dell’evento, e il Club Vizel di Tokyo, che il duo raggiungerà venerdì 24 e sabato 25 giugno.