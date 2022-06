Carl Brave e Noemi fanno il bis: dal 24 giugno in radio ‘Hula-Hoop’

Arriva in radio e digitale venerdì 24 giugno Hula-Hoop (Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo della coppia multiplatino Carl Brave e Noemi. Scritto e prodotto da Carl Brave, il brano ha lo stile accattivante, leggero ma allo stesso tempo ricercato e inconfondibile del sodalizio artistico e umano nato con Makumba (certificato Triplo Platino), che fonde i rispettivi stili senza far perdere a ciascuno la propria identità musicale.

“Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che “squadra che vince non si cambia“. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!“, ha detto Carlo.

E gli fa eco Noemi “In questo ultimo anno io e Carlo abbiamo stretto un sincero rapporto di stima artistica e siamo diventati amici. E’ stato naturale rispondere “ci sono!” alla sua proposta di tornare in studio. Credo che questa grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme risulti lampante anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro. HULA-HOOP ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell’estate e la ricercatezza di certi suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate . È stato molto bello ritrovarci anche nella musica“.

In questa estate di vera ripartenza, che vede entrambi gli artisti in tour, le sonorità a tratti vintage di Hula-Hoop richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana. Il testo, ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula hoop.

E mentre nei prossimi mesi Noemi attraverserà l’Italia con il suo viaggio live Indoor e Outdoor (qui le date) sui grandi palcoscenici estivi, Carl Brave sarà protagonista di un’estate di grandi live nei più importanti festival italiani. Ecco gli appuntamenti:

15 luglio Rock In Roma, Roma

20 luglio Sonic Park Stupinigi, Nichelino (TO)

(TO) 21 luglio Carroponte, Sesto San Giovanni

5 agosto Piazza Aranci, Massa (MS)

(MS) 6 agosto Arena della Marca, Treviso

11 agosto Parco Gondar, Gallipoli (LE)

(LE) 26 agosto Arena del Lago, Modena

8 settembre Piccolo Parco Urbano, Bagheria (PA)

(PA) 9 settembre Villa Bellini, Catania