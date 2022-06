3Bee, tutto pronto per la finale della Call for Impactability

[CS] Dopo il grande successo dello scorso anno 3Bee, startup innovativa che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api, scalda i motori per la finale della seconda edizione della Call for Impactability, una call for ideas aperta a tutti, per finanziare idee di impatto basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed equità. Grandi partner d’eccezione, 6.500 euro di montepremi e fino a 50.000 euro di investimento per premiare innovazione e cambiamento. L’evento finale di premiazione dei migliori progetti si svolgerà venerdì 24 giugno a Milano e sarà possibile seguirlo on line su tutti i canali di 3Bee.

“Il lancio della seconda edizione della Call for Impactability vuole mostrare quelli che sono i valori portanti di 3Bee: premiare il talento e sostenere l’innovazione. Vogliamo influenzare la sostenibilità, diventando l’azienda di riferimento per la protezione ambientale e sociale”, afferma Niccolò Calandri, CEO e Co-Founder di 3Bee. L’obiettivo della Call for Impactability di 3Bee è quindi quello di raccogliere e finanziare idee innovative finalizzate al maggior sviluppo di un’etica sociale e ambientale per le presenti e future generazioni.

Per questa seconda edizione, i tre finalisti che gareggeranno contendendosi il primo premio sono:

Finanz : con l’obiettivo di rendere lo studio della finanza facile, divertente e completamente gratuito, tramite lo sviluppo di un’applicazione.

: con l’obiettivo di rendere lo studio della finanza facile, divertente e completamente gratuito, tramite lo sviluppo di un’applicazione. Bankadvisor : la prima piattaforma INDIPENDENTE specializzata in modo verticale nelle recensioni a banche e servizi finanziari.

: la prima piattaforma INDIPENDENTE specializzata in modo verticale nelle recensioni a banche e servizi finanziari. Co2nvert: startup innovativa che sta sviluppando una tecnologia che produce etanolo da biossido di carbonio catturato in atmosfera con l’obiettivo di ridurre la presenza dell’anidride carbonica.

Un ringraziamento speciale ai partner della seconda edizione per il loro prezioso sostegno nel finanziamento di idee ad alto impatto: Le Village by Crédit Agricole Milano, hub dell’innovazione del gruppo Crédit Agricole e main partner dell’iniziativa; Havas Media Group, una delle principali agenzie di media e comunicazione nel mondo; Altroconsumo, l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia; Uqido, azienda tech con diversi anni di esperienza nel campo delle tecnologie emergenti; Gruppo Vicenzi, grande gruppo internazionale a conduzione familiare che dal 1905 porta l’eccellenza dell’arte dolciaria nel mondo. Un pensiero è rivolto anche alla Fondazione Ernesto Illy per il rinnovato patrocinio concesso.