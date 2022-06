Deddy, il nuovo singolo è ‘Luci Addosso’ prodotto da Itaca

Si intitola Luci addosso il nuovo singolo di Deddy, dal 17 giugno, scritto da lui con CVLTO e prodotto da Itaca (Merk & Kremont). Il brano è un inno alla notte, al divertimento del week end come occasione per fuggire dallo stress e dalla monotonia delle settimane passate in apnea.

“Luci addosso racconta quasi una sensazione di malessere, di costrizione o come dico nel brano, un senso di apnea, per arrivare alla fase in cui si prende consapevolezza di ciò che succede, ciò che ci circonda e ciò di cui abbiamo bisogno per stare meglio – racconta Deddy – Avere le luci addosso è una presa di coscienza, una scelta e una sfida per noi stessi. Io l’ho fatto, ora aspetto ogni settimana il weekend”.

Il singolo arriva dopo i successi de Il cielo contromano (Platino), 0 Passi (Doppio Platino) e del singolo con Caffellatte Non mi fa dormire, mostrando un lato inedito di Deddy che si cimenta con un brano apparentemente leggero ma arricchito da una riflessione sincera su ciò che si ha realmente bisogno nella vita.

Deddy, fra gli artisti più amati di Amici 20, ha annunciato qualche settimana fa le date estive del Luci Addosso Summer Tour, in partenza dal 18 giugno. Info qui.