Leo Gassmann, dal 17 giugno il singolo ‘Lunedì’ feat L’ennesimo

[CS] Lunedì è il nuovo singolo di Leo Gassmann feat. L’ennesimo, giovane cantautore cosentino. Il brano sarà disponibile a partire da venerdì 17 giugno su tutte le piattaforme digitali ed è possibile pre-salvarlo QUI.

La copertina del brano è stata realizzata da Giggs Kgole, uno dei 13 artisti africani selezionati per mostra Say My Name, tenutasi nel 2020 presso la Signature African Art Gallery di Londra per commemorare il Black History Month nel Regno Unito.

Il singolo sarà supportato da un videoclip ideato e realizzato dallo stesso Leo che presenterà il brano il 22 giugno durante un doppio concerto con Yuman all’interno del Festival Villa Ada 2022.