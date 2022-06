JÄGERMUSIC LAB 2022, la nuova mission è ‘Be Original’: al via le candidature

Jägermeister riconferma lo JÄGERMUSIC LAB, il format che ha lo scopo di scoprire e lanciare i nuovi talenti della musica elettronica e avvicinarli al grande pubblico. Milano ospita nuovamente la manifestazione nata con la collaborazione con MAT Academy, la prima accademia italiana online di produzione musicale.

La mission 2022 è Be Original che vuole ispirare i futuri concorrenti del Lab all’ideazione e creazione di un brano inedito sfidandosi tra suoni e originalità, dove il vincitore sarà colui il quale avrà la capacità di distinguersi e spiccare. E, ancora una volta, con il supporto di SUGO DESIGN, la canzone ideata dai concorrenti sarà correlata da un video suggestivo che amplierà al meglio il racconto del Be Original, anche in chiave grafica e visiva.

Ed infine, grazie al grandissimo successo raggiunto con le scorse edizioni, a documentare l’indimenticabile esperienza milanese verrà registrata, per la terza volta, anche una speciale ed inedita docu-serie di quattro puntate firmata GRØENLANDIA che sarà disponibile sul sito di Jägermeister Italia e sul canale ufficiale di YouTube e porterà alla luce i punti focali e i momenti più emozionanti di tutta l’esperienza del Lab.

LE FASI DELLO JÄGERMUSICLAB 2022

Le candidature per gli aspiranti allievi con conoscenze ed esperienza in produzione di musica elettronica sono aperte dal 15 giugno al 31 luglio . Per partecipare ai dieci giorni di accademia ci si può iscrivere sul sito dedicato, descrivendo le proprie abilità e preferenze sonore.

A seguire, un team di esperti del settore tra cui produttori, giornalisti e personalità del mondo della musica analizzerà le candidature e selezionerà i 20 profili che rispecchieranno al meglio l’anima del Music Meister, invitandoli a settembre ad una giornata di colloqui, al termine della quale verranno definitivamente scelti i 10 migliori concorrenti.

Dal 24 al 31 ottobre i ragazzi selezionati verranno invitati a partecipare all’Accademia (lezioni sulle tecniche di produzione e lo scenario musicale, live test) con gli insegnanti di MAT Academy e dagli ospiti. Infine, la prova finale il 31 ottobre 2022 , con una giuria di esperti, composta dai fondatori della MAT Academy, giornalisti e alcuni degli ospiti che valuterà le performance live decretando il nuovo MUSIC MEISTER 2022.

In palio un contratto di booking, un contratto discografico, la possibilità di fare successive releases per le etichette partner, tra le quali, solo per citarne alcune, Etruria Beat Records di Luca Angelli, Island Records, Diynamic, Drumcode e molte altre per le quali gli artisti dei Lab passati hanno fatto releases dopo la partecipazione. Come per le edizioni precedenti, il vincitore verrà inserito nelle line up dei migliori festival italiani dove Jägermeister sarà presente, come successo in passato per KAPPA, MOVEMENT, Social Music City, RoBOT, Decibel e molti altri.