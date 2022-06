Baby K e Mika insieme nel singolo ‘Bolero’, dal 17 giugno

Si intitola Bolero (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Baby K con Mika, disponibile in streaming e in radio da venerdì 17 giugno. Il singolo – scritto da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre, e prodotto da Dardust – strizza l’occhio a sfumature synthwave anni ‘80, incontrando un mondo esotico in cui le voci danno vita a un cortocircuito con la loro potenza esplosiva. E se il ritmo è uptempo, il testo non rinuncia a un tocco di malinconia, raccontando la nostalgia dei momenti condivisi con un’altra persona.

Intanto, cresce l’attesa per le date del Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners, che vedrà Baby K protagonista di quattro speciali appuntamenti a novembre, in cui finalmente l’artista porterà live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi. Queste le date confermate:

4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)

(RM) 5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA

L’autunno sarà una grande stagione live anche per Mika, che con il suo Mika – The Magic Piano, che porterà due spettacoli in ogni città italiana (uno a teatro e uno nelle arene). Questi gli appuntamenti:

VERONA (grande anteprima)

18 settembre 2022 – TEATRO FILARMONICO

19 settembre 2022 – ARENA DI VERONA

FIRENZE

21 settembre 2022 – TEATRO VERDI

22 settembre 2022 – NELSON MANDELA FORUM

BARI

25 settembre 2022 – TEATRO PETRUZZELLI

26 settembre 2022 – PALA FLORIO

MILANO

29 settembre 2022 – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

30 settembre 2022 – MEDIOLANUM FORUM

ROMA

3 ottobre 2022 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

4 ottobre 2022 – PALAZZO DELLO SPORT