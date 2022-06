‘Il sound dell’estate 2022’ firmato da Amoroso, Ghali e Mengoni su Apple Music

La Amoroso descrive così la sua selezione: “Chi dovesse ascoltare questa playlist potrebbe rimanere inizialmente stupito, perché è piena di suggestioni, suoni e mondi diversi. In realtà la scelta per me è molto semplice: ascolto tutto ciò che mi piace. Non c’è moda nella musica, né genere, né tendenza: c’è solo la musica e le emozioni che dà. Buon ascolto e buona estate a tutti!”