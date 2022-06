Fabri Fibra e Maurizio Carucci insieme nel singolo ‘Stelle’, dal 17 giugno

Venerdì 17 giugno arriva in radio Stelle, il nuovo singolo di Fabri Fibra con la collaborazione di Maurizio Carucci, cantautore e frontman degli Ex-Otago, uscito da poco con il suo primo progetto solista Respiro, ora in tour in tutta Italia. “Ho passato la mia adolescenza nella riviera Adriatica – racconta Fibra – dove le discoteche erano una tappa fissa per tutti. Il mood di questo brano mi ricorda quegli anni passati a cercare una alternativa a quelle discoteche, anche se poi finivo in quei locali sognando di portare il lungomare con le palme sopra una stella. La base di Dardust è un mix perfetto tra musica disco e urban e il ritornello di Maurizio Carucci lo completa creando la magia”.

“Stelle parla di uno smarrimento, di una fuga dalla città, dalla propria casa, dagli amori, un viaggio nell’universo – aggiunge Maurizio Carucci – Ma anche un dialogo con noi stessi, con le nostre fragilità. È un inno alla nostra salute mentale, è un invito ad accogliere i nostri smarrimenti, ad accettare il fatto che ogni tanto possiamo perdere la rotta. Dove ci ritroveremo? In luoghi geografici ed emotivi, in mezzo ad una relazione antica, dentro di noi, magari tra i polmoni e le ginocchia”.

Si avvicina nel frattempo la partenza del Caos Live, Festival 2022 che vedrà impegnato Fibra durante tutta l’estate e non solo. Sono infatti già stati annunciati i primi appuntamenti previsti per il prossimo autunno. Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

06 Luglio Lugano Lac En Plein Air Festival

Lac En Plein Air Festival 09 Luglio Arezzo Mengo Music Fest

Mengo Music Fest 10 Luglio Legnano (mi) Rugby Sound Festival

(mi) Rugby Sound Festival 12 Luglio Parma Parma Cittàdella Musica

Parma Cittàdella Musica 16 Luglio Pordenone Pordenone Live 2022

Pordenone Live 2022 17 Luglio Bologna Sequoie Music Park

Sequoie Music Park 22 Luglio Sarzana (SP) Moonland Festival

(SP) Moonland Festival 23 Luglio Romano D’Ezzelino (VI) Ama Festival

(VI) Ama Festival 26 Luglio Igea Marina (RN) Oltreamare

(RN) Oltreamare 27 Luglio Castiglioncello (LI) Castiglioncello Festival

(LI) Castiglioncello Festival 29 Luglio Molfetta (BA) Luce Music Festival

(BA) Luce Music Festival 30 Luglio Lecce Oversound Music Festival

Oversound Music Festival 01 Agosto Roccella Ionica (RC) Roccella Ionica Summer Festival

(RC) Roccella Ionica Summer Festival 03 Agosto Catania Sotto Il Vulcano Festival

Sotto Il Vulcano Festival 15 Agosto Olbia Red Valley Festival

Red Valley Festival 16 Agosto Alghero Alguer Summer Festival

Alguer Summer Festival 10 Settembre Torino Moncalieri Ritmika Festival

Moncalieri Ritmika Festival 11 Settembre Genova Goa Boa

Goa Boa 23 Settembre Milano Carroponte

Carroponte 26 Settembre Roma Cavea

Cavea 01 Ottobre Napoli Palapartenope

Palapartenope 03 Ottobre Firenze Tuscany Hall

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: www.friendsandpartners.it