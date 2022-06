‘Caramello’, il singolo estivo di Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Índigo

Caramello (Epic / Sony Music) è il nuovo brano di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Índigo in uscita venerdì 17 giugno. Scritta dallo stesso Rocco con Federica Abbate e Davide Petrella, la traccia è prodotta da Zef che ne ha composto anche la musica.

Rocco Hunt, “Re Mida” delle hit estive, ha collezionato oltre 25 dischi di PLATINO solo negli ultimi due anni tra Italia, Spagna e Francia, con più di 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali. Al suo fianco, Elettra Lamborghini, artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower su Instagram, si divide tra musica e tv collezionando un successo dopo l’altro.

Alla coppia di artisti italiani si aggiunge la spagnola Lola Índigo, famosissima anche in Argentina e America Latina, si sta affermando sempre più anche a livello internazionale con i suoi oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 1.7 milioni di follower su IG. Vincitrice di numerosi premi, dall’Mtv Ema come Best Spanish Act 2019 al LOS40 Music Awards come Artista rivelazione dell’anno, Lola ha già collezionato oltre 15 dischi di PLATINO e collaborazioni con superstar internazionali come Tini e Belinda.