AirPlay Radio: Fedez con Tananai e Sattei subito in vetta, sale Amoroso

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 23.2022 (dal 3 al 9 giugno 2022) che vede La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei debuttare direttamente al primo posto e lasciarsi alle spalle As It Was di Harry Styles (stabile in seconda posizione) e About Damn Time di Lizzo (terzo posto, -2). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Camera 209 di Alessandra Amoroso, DB Boulevard (quarto posto, +14), seguita da No Stress di Marco Mengoni (quinto, -1), Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (sesto posto, +1) e 5 Gocce di Irama feat. Rkomi (settimi, -4). Completano la Top Ten Bagno a mezzanotte di Elodie (ottavo posto, -3), Fortuna di Ghali (nona posizione, -3) e Shakerando di Rhove (decimo posto, -2).

Le tre più alte nuove entrate sono: La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (posizione 1), Nostalgia di Blanco (posizione 17) e Take Another Minute di Vlossom (posizione 74). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].